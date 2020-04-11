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Следком проводит проверку после массового заражения коронавирусом в РКБ Башкирии

17:20, 11.04.2020
Следком проводит проверку после массового заражения коронавирусом в РКБ Башкирии
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Следственный отдел по Кировскому району Уфы организовал доследственную проверку по факту возможного не принятия своевременных мер руководством Республиканской клинической больницы по предупреждению распространения нового коронавируса среди врачей и пациентов больницы.

Проверка проводится по статье «Халатность». Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, по мере появления возможности опросить руководство, сотрудников и пациентов больницы.

Ранее министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на брифинге рассказал, что у 170 врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы в Уфе предварительно обнаружили коронавирус.

Происшествия Башкортостан
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