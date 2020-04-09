В Башкортостане ввели комендантский час для детей и людей старше 65 лет

В Башкирии ввели комендантский час для детей и жителей республики старше 65 лет. Об этом глава региона Радий Хабиров заявил на совещании.

Так, пожилым запрещается находиться в общественных местах с 18.00 до 10.00, детям — с 18.00 до 13.00. К нарушителям будут применяться соответствующие штрафы.

Хабиров поручил бригадам соцработников организовать адресный обход этих категорий граждан для проверки соблюдения ими режима самоизоляции.

Ранее сообщалось, что в Башкирии крупную больницу закрыли на карантин из-за возможного распространения коронавируса.