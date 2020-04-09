В Башкирии крупную больницу закрыли на карантин из-за возможного распространения коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Башкирии ГКБ №1 в Стерлитамаке закрыли на карантин вместе с врачами и пациентами. Причиной стал подтвердившийся случай коронавируса у одного из пациентов.

По предварительной информации, карантин введен в больнице на 14 дней.

Как рассказал «Реальному времени» источник, пациент был госпитализирован в ГКБ №1 еще 30 марта.

Ранее сообщалось, что Минздрав РБ призвал самоизолироваться более 1 600 сотрудников закрытой на карантин по коронавирусу башкирской Республиканской клинической больницы.

