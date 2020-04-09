В Башкирии крупную больницу закрыли на карантин из-за возможного распространения коронавируса
В Башкирии ГКБ №1 в Стерлитамаке закрыли на карантин вместе с врачами и пациентами. Причиной стал подтвердившийся случай коронавируса у одного из пациентов.
По предварительной информации, карантин введен в больнице на 14 дней.
Как рассказал «Реальному времени» источник, пациент был госпитализирован в ГКБ №1 еще 30 марта.
Ранее сообщалось, что Минздрав РБ призвал самоизолироваться более 1 600 сотрудников закрытой на карантин по коронавирусу башкирской Республиканской клинической больницы.
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