Цулыгин не получал предложений продлить контракт с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Салават Юлаева» Николай Цулыгин рассказал о ситуации вокруг продления его контракта с уфимским клубом. Его действующее соглашение заканчивается 30 апреля 2020 года.

«У меня нет агента, и переговоры начинаются со звонка Александра Евгеньевича Курносова. До 30 апреля есть контракт. Ждем момент, когда дадут ответ», — сообщил Цулыгин.

При этом тренер подчеркнул, что относится с пониманием к долгой паузе с предложением нового контракта.

«Хочется, чтобы поскорее была определенность, но от меня сейчас уже ничего не зависит. Мы отыграли регулярный чемпионат, отыграли плей-офф, и сезон закончен. Сейчас просто жду, у людей есть и другие проблемы, связанные с этим вирусом. С пониманием к этому отношусь», — сказал Цулыгин.

Сам специалист ранее заявил, что хотел бы остаться у руля уфимской команды на следующий хоккейный год.

По ходу регулярного чемпионата КХЛ сообщалось о возможной смене руководства и тренерского штаба «Салавата», если клуб не завоюет медали по итогам плей-офф КХЛ. Одним из кандидатов на замену Цулыгину называют тренера молодежной сборной России Игоря Ларионова.

В нынешнем сезоне в регулярном первенстве «Салават Юлаев» занял шестое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф уфимцы в шести матчах обыграли омский «Авангард» (4:2). В полуфинале Востока «Салават Юлаев» должен был встретиться с казанским «Ак Барсом».