Более 1,6 тыс. сотрудников карантинной больницы в Уфе предписано самоизолироваться

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Минздрав РБ призвал самоизолироваться более 1 600 сотрудников закрытой на карантин по коронавирусу башкирской Республиканской клинической больницы. Еще 600 сотрудников и 600 пациентов остаются в больнице на карантине.

Оставшиеся в больнице медики и пациенты сдадут тесты на коронавирус. Тех, кто будет проходит самоизоляцию дома, просят никуда не выходить.

«У тех, кто остался на изоляции в больнице, будут взяты анализы в течение ближайших двух дней, второй анализ — на 10-й день пребывания. Те, кто сейчас за пределами больницы! Пожалуйста! Никуда не ходите! Вы переходите в режим самоизоляции», — говорится в сообщении замминистра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой, опубликованном на сайте ведомства.

Ведомство будет контролировать самочувствие каждого из сотрудников. При появлении симптомов ОРВИ рекомендуется позвонить на горячую линию Минздрава РБ, а при ухудшении самочувствия — в скорую помощь.

Напомним, что Республиканская клиническая больница в Уфе закрыта на карантин после смерти пациентки — носителя коронавирусной инфекции.