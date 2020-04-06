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В Уфе из-за подозрения на коронавирус закрыли РКБ на карантин

17:57, 06.04.2020
В Уфе из-за подозрения на коронавирус закрыли РКБ на карантин
Фото: realnoevremya.ru

В Уфе с сегодняшнего дня закрыли Республиканскую клиническую больницу имени Куватова на карантин. Это связано с тем, что у пяти врачей и двух пациентов подозревают наличие коронавируса.

    «Они направлены в инфекционную больницу для дообследования на наличие коронавируса и лечение», — уточнили в Минздраве РБ (цитата по «РИА Новости»).

    На данный момент прием пациентов приостановлен до завершения карантина.

    Ранее сообщалось, что в Башкирии медики инфекционной больницы живут в учреждении вместе с заболевшими коронавирусом.

    Происшествия Башкортостан
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