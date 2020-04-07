Умершей женщиной с коронавирусом в больнице Уфы оказалась мать народного артиста

Фото: из личного архива семьи Нургалиевых

Скончавшейся пациенткой РКИБ в Уфе с подтвержденной коронавирусной инфекцией оказалась мать народного артиста Башкирии Анвара Нургалиева Насима Нургалиева.

Пенсионерка находилась в больнице после ампутации бедра, также у нее присутствовали гнойная инфекция и двухсторонняя пневмония. Уже после смерти женщины стало известно, что она была носителем коронавирусной инфекции. О том, что скончавшаяся женщина является матерью народного артиста, сообщила «Комсомольская правда».



Смерть матери подтвердил певец в своем «Инстаграм».

«Настал самый тяжелый день в моей жизни, которого я боялся последнее время. Вчера вечером Мамы не стало, все, нет Мамы... Пока ничего не понимаю, не хочется верить... Она была человеком с самым добрым сердцем, дала нам всем пятерым воспитание, научила любить жизнь, людей», — написал Нургалиев.

Ранее глава Башкирии рассказал, что в Республиканской клинической больницы имени Куватова скончалась женщина — носитель коронавирусной инфекции. Медучреждение закрыто на карантин, у пяти врачей и двух пациентов Республиканской клинической больницы имени Куватова подозревают наличие коронавируса.

