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«Салават Юлаев» громит «Сибирь» в виртуальном плей-офф КХЛ

20:44, 10.04.2020 2
«Салават Юлаев» громит «Сибирь» в виртуальном плей-офф КХЛ
Фото: twitter.com/khl

«Салават Юлаев» в третий раз подряд обыграл новосибирскую «Сибирь» в рамках финала Восточной конференции виртуального плей-офф КХЛ.

Уфимские болельщики набрали 48 444 голосов против 42 497 у сибиряков. Таким образом, счет в серии стал 3:0. Следующий день голосования может вывести «Салават Юлаев» в финал КХЛ.

Напомним, в полуфинале Востока уфимцы в четырех матчах разгромили казанский «Ак Барс» (4:0).

СпортХоккей Башкортостан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    Күңелләре булсын! А так это просто смешно...
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  • Анонимно 14:45
    Сибирь и только Сибирь,Салават и близко не стоял
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