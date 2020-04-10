«Салават Юлаев» громит «Сибирь» в виртуальном плей-офф КХЛ
«Салават Юлаев» в третий раз подряд обыграл новосибирскую «Сибирь» в рамках финала Восточной конференции виртуального плей-офф КХЛ.
Уфимские болельщики набрали 48 444 голосов против 42 497 у сибиряков. Таким образом, счет в серии стал 3:0. Следующий день голосования может вывести «Салават Юлаев» в финал КХЛ.
Напомним, в полуфинале Востока уфимцы в четырех матчах разгромили казанский «Ак Барс» (4:0).
СпортХоккей Башкортостан
.@hcsalavat в шаге от виртуального Финала Кубка Гагарина! #КубокГагаринаОнлайн pic.twitter.com/16A2heVFsq— КХЛ (@khl) April 10, 2020
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