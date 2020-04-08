Самоизоляция и законность штрафов: новые комментарии эксперта

Насколько правомерны денежные санкции за выход на улицу «без уважительной причины»?

После введения режима самоизоляции в регионах России до сих пор нет четкой ясности (даже среди правоведов), насколько законны ограничение передвижения и выписываемые штрафы за выход из дома без «веской причины», отмечает политолог Карина Горбачева. После принятия поправок в КоАП денежное наказание за нарушения новых правил значительно выросло, что только вызвало дополнительное беспокойство россиян. Почти сразу появились сообщения о наказанных рублем на существенную сумму: первым под раздачу попал житель Уфы. В колонке, написанной для «Реального времени», эксперт объясняет, так ли правомерны штрафы и за что их действительно могут выписать.

Поправки в КоАП РФ



Не успели граждане разобраться, что же такое «самоизоляция», как возникла новая напасть — штрафы за нарушение режима самоизоляции. Общество разделилось на два лагеря: тех, кому штрафы не страшны, и тех, кто не выходит даже в магазин — «как бы чего не вышло». Что же об этом говорит закон?

Законодательство об административных правонарушениях 1 апреля претерпело изменения. Видимо, полагая, что без угрозы наказания народ дома сидеть не заставишь, Госдума спешно предложила ввести новые штрафы и повысить старые. Поправки уже подписаны президентом и вступили в силу. Что же они предусматривают?

Главное изменение касается новой статьи 20.6.1. КоАП РФ, которая предусматривает наказание за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. Данная норма является новшеством в полном смысле слова, так как ранее законодательство не знало и самих «правил поведения», указанных в статье.

Фото Рината Назметдинова

Видимо, полагая, что без угрозы наказания народ дома сидеть не заставишь, Госдума спешно предложила ввести новые штрафы и повысить старые

2 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление правительства «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации». В соответствии с п. 3 граждане обязаны выполнять законодательство о защите населения и территорий от ЧС, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также законные требования лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС. Это соответствует ФЗ-68, ФЗ-52 и нормативным правовым актам, устанавливающим режим повышенной готовности или карантин в регионах. Нарушение правил поведения при режиме повышенной готовности наказывается штрафом от 1 000 до 30 000 рублей для граждан.

Также выросла сумма штрафов за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Теперь штраф за нарушения, указанные в ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ, составляет от 15 000 до 40 000 рублей.

Охота на граждан

Люди всерьез обеспокоены угрозой получения штрафа. Для регионов, где часто зарплата жителей составляет от 20 до 35 тысяч, это громадная сумма. А если учесть повышение цен в условиях кризиса, эта сумма вовсе неподъемная. Многие убеждены — из дома решительно не выйти. Эту мысль СМИ старательно подогревают сообщениями о том, что полицейские уже начали выписывать штрафы гражданам. Стоит изучить указываемые статьи, чтобы понять, касаются они каждого и применимы ли к тем, кто вышел в магазин за хлебом или на работу.

Фото Максима Платонова

Стоит изучить указываемые статьи, чтобы понять, касаются они каждого и применимы ли к тем, кто вышел в магазин за хлебом или на работу

Уже 2 апреля стало известно о фактах назначения крупных штрафов в Башкирии. Как было сказано, согласно административному кодексу такая сумма может быть назначена за нарушение ст. 6.3. Данная норма отсылает к нарушению ст. 31 ФЗ-52 о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в частности ограничительных мер (карантина), если они введены. Данные меры действительно введены Постановлением Главного санитарного врача РФ 18 марта и подразумевают изоляцию граждан, прибывших в страну из-за рубежа. Об изоляции (карантине) других категорий граждан в этом и последовавшим за ним Постановлениях Главного санитарного врача РФ не говорится. Таким образом, штраф в размере 15 000 рублей по ст. 6.3 КоАП РФ возможен только для лиц, вернувшихся из-за границы и вышедших из дома до окончания 2-недельного срока карантина.

Отдельно заметим, что в некоторых регионах решениями глав субъектов карантин введен повсеместно. Например, в Вологодской области и Краснодарском крае введен не режим повышенной готовности, а именно карантин.

Также граждан пугают штрафами по ст. 19.4 «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль». Хотя сумма там существенно меньшая — от 500 до 1000 рублей для граждан, стоит знать, как она может быть применима. Поскольку нормативными правовыми актами о режимах повышенной готовности рекомендовано соблюдать «режим самоизоляции», то есть выходить из дома только на работу, в магазин, зоомагазин, банк, на прогулку с животными и по «веской причине», то сотрудники полиции вправе поинтересоваться о целях выхода из дома. В случае, если причина выхода из дома неуважительная, то, по некоторым предположениям, сотрудник полиции может предписать гражданину вернуться домой. И уже в случае неповиновения предписанию полицейский вправе выписать штраф. Также штраф может быть выписан в случае, если будет выписано письменное предписание не выходить из дома, но он будет пойман на улице вновь (ст. 19.5 КоАП РФ).

Фото Максима Платонова

Поскольку нормативными правовыми актами о режимах повышенной готовности рекомендовано соблюдать «режим самоизоляции», то есть выходить из дома только на работу, в магазин, зоомагазин, банк, на прогулку с животными и по «веской причине», то сотрудники полиции вправе поинтересоваться о целях выхода из дома

Спор не окончен

Спустя неделю после введения «самоизоляции», определения которой до сих пор нет ни в одном законе, юристы продолжают спорить о том, законно ли вообще ограничивать право людей на перемещение в текущих условиях. В прошлый раз мы указывали, что п. 10 ст. 4 закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» позволяет при введении режима повышенной готовности ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, где есть ЧС или ее угроза.

Однако все больше специалистов склонны считать, что речь идет именно о запрете на въезд и выезд, а не о перемещении внутри этой территории. При этом закон разрешает осуществлять только те меры, которые не ограничивают права и свободы граждан (пп. «д» п.10 ст. 4). А это значит, что «обязанность» соблюдать «режим самоизоляции», с большей степенью вероятности, имеет всего лишь рекомендательный характер.

Так, в Татарстане иск о признании незаконными ограничений на свободу передвижения подали в Верховный суд республики гражданский активист Рушан Кабиров с адвокатом Андреем Петрушкиным.