РЖД опровергли введение новых правил в дальних и пригородных поездах

В компании заявили, что информация о планируемых изменениях с 1 августа 2026 года не соответствует действительности

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РЖД опровергли информацию о введении новых правил перевозок пассажиров в поездах дальнего следования и электричках с 1 августа 2026 года. Об этом сообщили в компании.

— Информация, распространяемая в ряде СМИ, о якобы планируемых изменениях в правилах перевозок пассажиров с 1 августа 2026 года не соответствует действительности, — сообщает пресс-служба.

Все действующие правила опубликованы на сайте компании в разделе для пассажиров.

Ранее объем налоговых платежей в бюджет Татарстана в границах Горьковской железной дороги за первое полугодие составил 759 млн рублей.

Вадим Вахрушев