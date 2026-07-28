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Зарубежные покупки россиян выросли на 40% за первое полугодие

09:18, 28.07.2026

Основной прирост обеспечили покупки мебели и товаров для дома

Зарубежные покупки россиян выросли на 40% за первое полугодие
Фото: Реальное время

Объем трансграничных онлайн-заказов в первом полугодии 2026 года составил 320 млрд рублей, увеличившись на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в Infoline.

— Оценка Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) за январь — май — 202 млрд рублей. Прирост в этом случае составил 18,8% и оказался сопоставим с динамикой рынка онлайн-торговли в целом. Оборот последней достиг 5,9 трлн рублей, увеличившись год к году на 18,4%, — передает информацию «Коммерсантъ».

В CDEK.Shopping отметили, что количество заказов выросло на 71,2%, а их общая стоимость — на 50,3%. При этом средний чек снизился на 12,2%, до 14,8 тыс. рублей. Основной рост обеспечили покупки мебели и товаров для дома, которые удается приобрести на 20—30% дешевле, чем в России.

В Wildberries связывают рост трансграничной торговли с укреплением рубля в первой половине года и расширением ассортимента. В Ozon отметили, что рост идет с низкой базы, а компания масштабирует инфраструктуру в первую очередь для локальных заказов.

Ранее Конституционный суд подтвердил законность сбора за ввоз машин.

Вадим Вахрушев

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