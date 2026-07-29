Из-за ударов дронов Wildberries ищет 100 тыс. кв. м складов в Казахстане

Компания готова занять весь свободный объем складов в стране

Фото: Максим Платонов

Группа RWB, развивающая маркетплейс Wildberries, начала поиск складских площадей в Казахстане. По данным источников, речь идет о 100 тыс. кв. м, а компания готова занять все свободные склады в стране, которых в целом немного.

— В Казахстане идет строительство объекта площадью более 100 тыс. кв. м, который находится в Алматы. Еще один объект на 160 тыс. кв. м строится в Астане, его ввод запланирован на следующий год, -передает слова пресс-службы Коммерсант.

Причина — массовые атаки БПЛА на российские объекты. Wildberries хочет обезопасить часть мощностей и перенаправить товары селлеров в Казахстан. В России собственники не готовы сдавать склады маркетплейсу из-за высоких рисков.



Ранее сообщалось, что склад Wildberries в Рязани эвакуировали на фоне массовой атаки БПЛА.

Вадим Вахрушев