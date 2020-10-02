Абдулнасыров Руслан Мавлетдинович
Общая информация
Родился 24 июля 1978 году во Фрунзе, Республика Кыргызстан.
Образование
Окончил Казанский социально-юридический институт по специальности «гражданское право».
Трудовая деятельность
1999–2002 гг.— телекомпания «Эфир», корреспондент.
С 2002 г. — бенефициар ООО «Апельсин-Авто».
С 2015 г. — Президент «Федерация Парусного Спорта Виндсерфинга и Кайтинга Республики Татарстан».
С 2016 г.— Президент «Автомобильные Дилеры Республики Татарстан».
Семейное положение — женат, трое детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423451, Герцена, 1Б
- Телефон: (8552) 91-34-88
- Email: Reception.KIA.alm@cartat.ru
- Сайт: https://kia-almet.ru/
Дата последнего обновления: 02.10.2020