Список персон

Абдулнасыров Руслан Мавлетдинович

Торговля

Общая информация

Родился 24 июля 1978 году во Фрунзе, Республика Кыргызстан.

Образование

Окончил Казанский социально-юридический институт по специальности «гражданское право».

Трудовая деятельность

1999–2002 гг.— телекомпания «Эфир», корреспондент.
С 2002 г. — бенефициар ООО «Апельсин-Авто».
С 2015 г. — Президент «Федерация Парусного Спорта Виндсерфинга и Кайтинга Республики Татарстан».
С 2016 г.— Президент «Автомобильные Дилеры Республики Татарстан».

Семейное положение — женат, трое детей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423451, Герцена, 1Б
  • Телефон: (8552) 91-34-88
  • Email: Reception.KIA.alm@cartat.ru
  • Сайт: https://kia-almet.ru/

Дата последнего обновления: 02.10.2020

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