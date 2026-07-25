85% компаний Казани принимают на работу родственников сотрудников

Чаще всего «своих» нанимают производственные предприятия (90%), финансовые организации и банки (88%), а также логистические компании (85%)

Фото: Реальное время

В Казани готовы трудоустроить родственников своих действующих сотрудников 85% работодателей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, опросив представителей казанских компаний с 26 июня по 15 июля 2026 года.

Лишь 9% организаций полностью исключают такую практику.

Чаще всего «своих» нанимают производственные предприятия (90%), финансовые организации и банки (88%), а также логистические компании (85%). В строительной отрасли показатель составляет 80%, в сферах продаж и IT — по 79%, в сфере услуг — 76%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Высокая доля родственного найма свидетельствует о дефиците кадров на рынке труда Татарстана и низком уровне доверия HR-служб к открытому рынку соискателей. Опора на рекомендации позволяет компаниям закрывать вакансии быстрее, однако создает риски для корпоративной культуры и внутренней конкуренции, считают исследователи.

Ранее Минтруд выступил с разъяснением, почему системы ИИ вскоре помогут снизить дефицит кадров в России.

Зульфат Шафигуллин