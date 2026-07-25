Исследование: почти 40% россиян принимают финансовые решения до обеда

Быстрее всего решают финансовые вопросы россияне 25—34 лет

Фото: Динар Фатыхов

Около 37% россиян оформляют кредиты, вклады и совершают крупные переводы в период с 10:00 до 13:00. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» по итогам опроса 3 тысяч респондентов, проведенного в июле 2026 года.

Еще 24% выбирают для этого время с 13:00 до 16:00. Быстрее всего решают финансовые вопросы россияне 25—34 лет (в среднем за два дня и 18 часов) и специалисты сферы торговли (два дня и четыре часа).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перед сделкой 47% сравнивают предложения нескольких банков, а 22% изучают отзывы клиентов. Большинство (36%) обдумывает операции от двух до семи дней, еще 21% требуется от одной до четырех недель. Чаще всего меняют уже принятое решение из-за более выгодного предложения (34%) или условий договора (26%).

Примечательно, что инвестиции — единственное направление, где пик активности смещается на вечернее время: 34% инвесторов принимают решения после окончания рабочего дня.

Ранее стало известно, что Татарстан не попал в антитоп-10 по объему просроченной кредиторской задолженности бизнеса.

Зульфат Шафигуллин