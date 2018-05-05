Войтко Елена Николаевна
Общая информация
Родилась 9 декабря 1978 года в Реутове, Московская область.
Образование
2000 — Государственный университет управления им.С.Орджоникидзе, факультет «Информационные системы в управлении», Москва.
В 2008 году получила степень МВА (магистр делового администрирования) при Казанском Государственном Финансово-экономическом институте.
2016-2017 гг. — Московская школа управления «Сколково» (открытые программы).
2017-2019 гг. получила степень Executive MBA при Московской школе управления «Сколково».
Трудовая деятельность
2000-2002 гг. — менеджер, ООО «Глобус Сталь», Москва.
2002-2004 гг. — менеджер по работе с клиентами, ООО «Алгоритм Груп», Москва.
2004-2008 гг. — ведущий менеджер, ООО «СК Коммьюникейшенс Интернейшнл», Москва.
С 2008 года — коммерческий директор гостинично-развлекательного комплекса с аквапарком «Казанская Ривьера», Казань.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ГТРК «Ривьера» (пр.Фатыха Амирхана, 1; 2 этаж)
- Телефон: +7 843 526 56 85
- Email: voitko-lena@ya.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018