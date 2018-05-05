Список персон

Войтко Елена Николаевна

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Войтко Елена Николаевна

Общая информация

Родилась 9 декабря 1978 года в Реутове, Московская область.

Образование

2000 — Государственный университет управления им.С.Орджоникидзе, факультет «Информационные системы в управлении», Москва.

В 2008 году получила степень МВА (магистр делового администрирования) при Казанском Государственном Финансово-экономическом институте.

2016-2017 гг. — Московская школа управления «Сколково» (открытые программы).

2017-2019 гг. получила степень Executive MBA при Московской школе управления «Сколково».

Трудовая деятельность

2000-2002 гг. — менеджер, ООО «Глобус Сталь», Москва.

2002-2004 гг. — менеджер по работе с клиентами, ООО «Алгоритм Груп», Москва.

2004-2008 гг. — ведущий менеджер, ООО «СК Коммьюникейшенс Интернейшнл», Москва.

С 2008 года — коммерческий директор гостинично-развлекательного комплекса с аквапарком «Казанская Ривьера», Казань.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ГТРК «Ривьера» (пр.Фатыха Амирхана, 1; 2 этаж)
  • Телефон: +7 843 526 56 85
  • Email: voitko-lena@ya.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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