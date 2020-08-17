ООО Отель Ривьера
Общая информация
ГРК «Казанская ривьера» была открыта в 2006 году. Комплекс расположен на берегу Казанки, на пересечении проспекта Фатыха Амирхана и улицы Сибгата Хакима. Недалеко от Ледового дворца спорта «Татнефть арена», а также моста Миллениум.
Отелю «Казанская Ривьера» присужден статус 4-х звездочного отеля.
Управляющая организация — ООО «Казанская Ривьера»,
генеральный директор — Бардаков Валерий Вячеславович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420124, Татарстан, г.Казань, ул Фатыха Амирхана, 1
- Телефон: (843) 511-21-21
- Email: reservation@hotelriviera.ru
- Сайт: https://kazanriviera.ru/
Дата последнего обновления: 17.08.2020