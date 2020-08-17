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ООО Отель Ривьера

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Общая информация

ГРК «Казанская ривьера» была открыта в 2006 году. Комплекс расположен на берегу Казанки, на пересечении проспекта Фатыха Амирхана и улицы Сибгата Хакима. Недалеко от Ледового дворца спорта «Татнефть арена», а также моста Миллениум.

Отелю «Казанская Ривьера» присужден статус 4-х звездочного отеля.

Управляющая организация — ООО «Казанская Ривьера»,

генеральный директор — Бардаков Валерий Вячеславович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420124, Татарстан, г.Казань, ул Фатыха Амирхана, 1
  • Телефон: (843) 511-21-21
  • Email: reservation@hotelriviera.ru
  • Сайт: https://kazanriviera.ru/

Дата последнего обновления: 17.08.2020


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