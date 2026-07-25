Спрос на строителей среди студентов в Татарстане вырос на 113% за год

Средние зарплатные предложения для молодых специалистов в этой отрасли достигли 131 250 рублей в месяц.

Фото: Максим Платонов

Работодатели Татарстана увеличили число вакансий для студентов строительной сферы на 113% в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные «Авито Работы», которые имеются в распоряжении «Реального времени».

Средние зарплатные предложения для молодых специалистов в этой отрасли достигли 131 250 рублей в месяц.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В тройку лидеров по росту предложений также вошли банковские работники (+85%, до 54 330 рублей) и подсобные рабочие (+85%, до 73 723 рублей). В целом по России наибольший прирост вакансий для студентов показали логистика (+151%) и ремонт (+150%).

Наиболее активно молодых людей ищут на Дальнем Востоке: в Забайкальском крае число доступных позиций выросло на 30%, в Амурской области — на 23%. Платформа отмечает, что указанные суммы являются усредненными значениями зарплатных вилок из объявлений.

Ранее власти озвучили точное число иностранных абитуриентов в России. Россотрудничество продвигает программы на иностранных языках для привлечения талантливых студентов.

Зульфат Шафигуллин