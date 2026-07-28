Каждый второй россиянин начинает поиск товаров с ресейл-платформ

Более 77% россиян хотя бы раз продавали личные вещи

Фото: Максим Платонов

Аналитики Авито выяснили в исследовании рынка, что ресейл в России становится полноценной частью потребительской культуры. Более половины россиян покупают одежду на вторичном рынке, почти каждый второй покупатель начинает поиск нужного товара именно на ресейл-платформах. Число сделок между частными лицами на платформе за последние пять лет выросло с 80 до 100 млн, а совокупный объем потенциального предложения на рынке, по оценкам исследования, превышает 6,5 млрд вещей на сумму более 8 трлн рублей.

Кто и что продает



По данным исследования агентства OMI для Авито, более 77% россиян хотя бы раз продавали личные вещи. Эта цифра выросла за пять лет: тогда только 13,2 млн россиян были вовлечены в частные продажи. Причем почти половина после первой сделки продолжает делать это регулярно: 13% продают постоянно, еще 36% — периодически. Женщины и мужчины практически одинаково вовлечены в продажу личных вещей: опыт продаж есть у 79% женщин против среднего показателя в 77% у мужчин.

Чаще всего первой проданной вещью становились одежда или техника (23% и 22% респондентов соответственно). При этом мужчины чаще начинали с продажи техники (34%), а женщины — с одежды (33%). Для 6% пользователей в возрасте 18—24 лет первым проданным товаром стали цифровые активы — игровая валюта или внутриигровые предметы.

39% говорят, что продают вещи прежде всего для того, чтобы дать им вторую жизнь. Еще 43% пользователей одновременно продают одни вещи и бесплатно отдают другие.





Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

Кто и что покупает

При этом спрос растет опережающими темпами: например, в части винтажной одежды число сделок за этот период увеличилось в 24 раза при росте ассортимента в 15 раз.

«Если раньше вещи с рук ассоциировались прежде всего с более низкой ценой, то сегодня люди все чаще приходят на ресейл в поисках того, чего нет в обычных магазинах: архивных коллекций, винтажных находок, лимитированных кроссовок, вещей ушедших брендов или моделей, давно снятых с производства. Пользователи приходят на вторичный рынок не только за дополнительным доходом, но и за удобным способом быстро продавать то, что больше не используется. 73% людей, у которых есть ненужные вещи, когда-либо пользовались онлайн-платформами для их продажи», —отмечает Алексей Гевлич, директор бизнес-направления Lifestyle в Авито.



По данным глобального исследования ThredUp Resale Report 2026, сегодня 46% потребителей сначала изучают предложения на ресейл-платформах и только затем рассматривают покупку новых вещей. Среди зумеров этот показатель достигает 58%. Российский рынок движется в том же направлении: объем отечественного рынка fashion-ресейла сегодня составляет около 250 млрд рублей, а среди пользователей 16—24 лет готовность приобретать одежду на вторичном рынке достигает 40%.



45% россиян готовы приобретать на вторичном рынке детскую одежду и игрушки. Помимо экономии, влияет на это и тот факт, что дети быстро вырастают из одежды, а игрушки теряют актуальность.

Около 40% россиян готовы покупать бывшие в употреблении электронные устройства. Основными мотивами становятся доступ к более производительной технике и отсутствие необходимости переплачивать за новый товар при сопоставимом качестве.