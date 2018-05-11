Акульчев Сергей Николаевич

Общая информация

Генеральный директор ООО «Акульчев», президент ООО «Кондитерский комбинат А1». Президент Региональной общественной организации «Федерация триатлона Республики Татарстан».

Образование:

Родился 2 Августа 1974 года в городе Набережные Челны. В 1992 году окончил среднюю школу и поступил в Камский автомеханический колледж. В 2004 году окончил Казанский государственный университет.

Трудовая деятельность:



В 1995 году создал частную пекарню, с тех пор занимается кондитерским бизнесом.





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