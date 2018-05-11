Акульчев Сергей Николаевич
Общая информация
Генеральный директор ООО «Акульчев», президент ООО «Кондитерский комбинат А1». Президент Региональной общественной организации «Федерация триатлона Республики Татарстан».
Образование:
Родился 2 Августа 1974 года в городе Набережные Челны. В 1992 году окончил среднюю школу и поступил в Камский автомеханический колледж. В 2004 году окончил Казанский государственный университет.
Трудовая деятельность:
В 1995 году создал частную пекарню, с тех пор занимается кондитерским бизнесом.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: г. Набережные Челны, пр-кт. Хасана Туфана,12, БЦ «2.18», 23 этаж
- Телефон: (855) 2771111
- Email: 1995@akulchev.ru
- Сайт: www.akulchev.ru
Дата последнего обновления: 11.05.2018