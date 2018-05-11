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Акульчев Сергей Николаевич

Промышленность, Пищевая промышленность
Акульчев Сергей Николаевич Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Генеральный директор ООО «Акульчев», президент ООО «Кондитерский комбинат А1». Президент Региональной общественной организации «Федерация триатлона Республики Татарстан».

Образование:

Родился 2 Августа 1974 года в городе Набережные Челны. В 1992 году окончил среднюю школу и поступил в Камский автомеханический колледж. В 2004 году окончил Казанский государственный университет.

Трудовая деятельность:

В 1995 году создал частную пекарню, с тех пор занимается кондитерским бизнесом.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: г. Набережные Челны, пр-кт. Хасана Туфана,12, БЦ «2.18», 23 этаж
  • Телефон: (855) 2771111
  • Email: 1995@akulchev.ru
  • Сайт: www.akulchev.ru

Дата последнего обновления: 11.05.2018

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