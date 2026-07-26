29% работодателей Казани готовы нанять сотрудников, уволенных по статье

Решения также зависят от уровня должности: иногда уволенным по статье предлагают позиции ниже прежнего уровня или с меньшей зоной ответственности

Фото: Максим Платонов

Около трети компаний (29%) в Казани рассматривают кандидатов, уволенных с предыдущих мест работы по статье 81 ТК РФ. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса, проведенного с 6 по 17 июля 2026 года среди представителей местных предприятий.

При этом большинство (52%) категорически отказывает таким соискателям. Решения также зависят от уровня должности: иногда уволенным по статье предлагают позиции ниже прежнего уровня или с меньшей зоной ответственности.

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Чаще всего исключения делают транспортно-логистические компании, ретейлеры и промышленный сектор — отрасли, испытывающие наибольшую нехватку персонала. В государственных учреждениях, включая образовательные и медицинские организации, кандидатам с негативной записью в трудовой книжке практически всегда отказывают.

На фоне структурного дефицита кадров бизнес вынужден расширять воронку найма за счет рискованных категорий ради закрытия операционных позиций. Однако высокая доля жестких отказов (52%) указывает на сохраняющийся приоритет репутационной безопасности при подборе офисного и управленческого звена.

Ранее выяснилось, что чуть более половины казанцев мечтает улучшить свое рабочее место.

Зульфат Шафигуллин