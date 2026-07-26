Новости бизнеса

20:53 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

29% работодателей Казани готовы нанять сотрудников, уволенных по статье

19:42, 26.07.2026

Решения также зависят от уровня должности: иногда уволенным по статье предлагают позиции ниже прежнего уровня или с меньшей зоной ответственности

29% работодателей Казани готовы нанять сотрудников, уволенных по статье
Фото: Максим Платонов

Около трети компаний (29%) в Казани рассматривают кандидатов, уволенных с предыдущих мест работы по статье 81 ТК РФ. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса, проведенного с 6 по 17 июля 2026 года среди представителей местных предприятий.

При этом большинство (52%) категорически отказывает таким соискателям. Решения также зависят от уровня должности: иногда уволенным по статье предлагают позиции ниже прежнего уровня или с меньшей зоной ответственности.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Чаще всего исключения делают транспортно-логистические компании, ретейлеры и промышленный сектор — отрасли, испытывающие наибольшую нехватку персонала. В государственных учреждениях, включая образовательные и медицинские организации, кандидатам с негативной записью в трудовой книжке практически всегда отказывают.

На фоне структурного дефицита кадров бизнес вынужден расширять воронку найма за счет рискованных категорий ради закрытия операционных позиций. Однако высокая доля жестких отказов (52%) указывает на сохраняющийся приоритет репутационной безопасности при подборе офисного и управленческого звена.

Ранее выяснилось, что чуть более половины казанцев мечтает улучшить свое рабочее место.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

БизнесОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть503.3
  • Нижнекамскнефтехим45.45
  • Казаньоргсинтез45.4
  • КАМАЗ47.8
  • Нижнекамскшина30.8
  • Таттелеком0.534