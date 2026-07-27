На КАМАЗе отменили четырехдневную рабочую неделю

Причиной корректировок графика стало увеличение заказов

Фото: Артем Дергунов

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин издал распоряжение об отмене четырехдневной рабочей недели, введенной на предприятии с марта 2026 года на период с августа по октябрь. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Решение обусловлено увеличением портфеля заказов и улучшением ситуации на российском рынке грузовых автомобилей. В КАМАЗе отметили, что позитивной динамике способствовали меры по развитию продаж, расширение ассортимента грузовиков нового поколения К5, а также стабилизация спроса.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

— На КАМАЗе наблюдается рост объема заказов на ближайшие месяцы, что позволяет корректировать производственный план в сторону увеличения, — говорится в пресс-релизе.

Согласно новой производственной программе, среднесуточный объем производства составит 160 машинокомплектов. В компании подчеркнули, что объем текущих заказов обеспечивает стабильную пятидневную загрузку производственных мощностей на предстоящие месяцы.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ сократил убыток до 13,9 млрд рублей.

Никита Егоров