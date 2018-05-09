Сафаров Асгат Ахметович

Фото: Максим Платонов

Общая информация

Родился 20 октября 1961 года в деревне Новый Шимбер Атнинского района Татарской АССР.

Образование:

1984 г. — Казанский государственный университет

1999 г. -Академия ФСБ РФ.

Трудовая деятельность:

1984 – 1987 гг. — следователь, старший следователь Отдела внутренних дел Советского райисполкома г. Казани.

1987 – 1991 гг. — старший референт, инструктор отдела по работе исполнительных органов Совета Министров Татарской АССР.

1991 – 1992 гг. — помощник Президента Республики Татарстан.

1992 – 1995 гг. — начальник Управления специальной службы милиции при МВД Республики Татарстан.

1995 – 1998 гг. — проходил действительную военную службу в Федеральной службе охраны Российской Федерации на руководящих должностях.

1998 — 2012 гг. — министр внутренних дел Республики Татарстан.



28 мая 2012 г. назначен на должность заместителя Премьер-министра Республики Татарстан.



23 августа 2013 г. назначен Руководителем Аппарата Президента Республики Татарстан.



Награды:

2003 г. — Орден Почета.

2006 г. — Орден Мужества

2009 г. — Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

2012 г. — Орден Мужества

Благодарность Президента Российской Федерации (2006 г.), Благодарность Президента Российской Федерации (2010 г.), Почетная грамота Президента Российской Федерации (2014 г.), Благодарность Президента Российской Федерации (2017 г.)



2001 г. Почетное звание «Заслуженный сотрудник ОВД РТ»

2002 г. — Орден Святого Благоверного князя Даниила Московского II степени.



2006 г. — Медаль «За доблестный труд»

2007 г. — Орден Почета Аль-Фахр II степени

2013 г. — Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан»

2016 г. — Медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»





Благодарственное письмо Президента РТ (2007 г.), Именные золотые часы от Президента РТ (2007 г.), Благодарность Президента Республики Татарстан (2011 г.), а также более 20 ведомственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан.



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