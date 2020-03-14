Минниханов потребовал обеспечить особый режим для защиты от коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На правительственном совещании президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал жестко соблюдать меры особого санитарно-эпидемиологического режима, введенного в республике. Он подчеркнул, что все требования продиктованы необходимостью защитить здоровье граждан.

«Мы ситуацию полностью контролируем. Но никаких послаблений быть не должно», — заявил президент РТ на еженедельном совещании республиканского правительства. Он подчеркнул, в Татарстане угрозы распространения коронавируса пока нет. Однако власти должны предпринять все меры защиты.

Отдельно он остановился на ограничениях, связанных с выездом детей за рубеж во время каникул.

«Я за границу вообще считаю, что [необходимо] запретить выезд», — сказал Минниханов.

Напомнил он и о проведении спортивных мероприятий без зрителей.

«Это делается только в интересах наших жителей», — подчеркнул президент Татарстана.

Напомним, что в Татарстане до 15 апреля введен особый санитарно-эпидемиологический режим. Он ограничивает проведение массовых культурных и спортивных мероприятий.

