ОАО Татспиртпром
Общая информация
Предприятие основано в 1997 году. ОАО «Татспиртпром» — торгово-промышленное объединение спиртовых заводов республики Татарстан, куда входят 2 спиртовых, 4 ликероводочных заводов Республики Татарстан, а также винзавод в Казани. Брендами компании, известными на российском рынке, являются водка Graf Ledoff, Тундра, Русская валюта, «Ханская», «Акдов» и др.
Руководитель — Миннахметов Ирек Заудатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Баумана, д. 44/8
- Телефон: (843) 567-34-00
- Email: dir@tatspirtprom.ru
- Сайт: www.tatspirtprom.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017