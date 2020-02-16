Башкирская неделя: Хабиров собирается в Казань, коронавирус и проблемы транспортной системы в Уфе

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Фото: Владимир Казионов (ufa.aif.ru)

Визит Хабирова в Казань

Казань готовится принять правительственную делегацию из Уфы. Глава Башкирии Радий Хабиров приедет в соседнюю республику в середине мая. На эти сроки назначены Дни Башкортостана в Татарстане.

Пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова сообщила «Реальному времени», что подготовка к визиту Хабирова началась, но более подробная программа будет известна во второй половине марта. Пока известно, что в рамках визита будет организован бизнес-форум.



Уфа столкнулась с коронавирусом?

В Уфе произошло уже несколько историй, связанных с коронавирусом. Сначала некий пациент пожаловался на врачей инфекционной больницы. Он утверждает, что прилетел из Китая и пошел в больницу, чтобы провериться на коронавирус. Однако врачи не впустили посетителя и разговаривали с ним через дверь.

Позже больницу №21 закрыли на несколько часов из-за пациентки из Китая, у которой также заподозрили заражение новым вирусом. Ее отправили в «инфекционку», а 21-ю больницу пришлось закрыть для дезинфекции.



Тем временем в 25 км от Уфы решено создать карантинную зону, куда при необходимости можно будет поместить заболевших коронавирусом.

Откуда в Уфе пробки?

Эксперт назвал несколько ключевых точек, где уже наблюдаются проблемы с трафиком. Фото vladtime.ru

Уфимский экономист Рустем Шайахметов написал для «Реального времени» колонку о транспортной системе Уфы. По его мнению, городские власти не продумывают инфраструктуру при застройке города.

Эксперт назвал несколько ключевых точек, где уже наблюдаются проблемы с трафиком, например, дорога на аэропорт, дорога из Дёмы и проспект Октября. Что же будет к 2030 году, когда количество машин в городе достигнет 600 тысяч?



Коммунальные платежи

Аналитическая служба «Реального времени» изучила тарифы на ЖКУ в городах Поволжья. В Уфе тарифы вырастут с 1 июля. Холодная вода подорожает на 3%, тепло для горячей воды и отопление поднимутся в цене на те же 3%.

Водоотведение в столице РБ подскочит на 6,2%, Тарифы на электричество покажут наиболее заметный рост в Башкирии — 5%.



Хабиров и Куштау

Башкирская содовая компания будет разрабатывать Куштау и этого уже не изменить

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с учеными для обсуждения с ними проблемы разработки горы Куштау Башкирской содовой компанией (БСК). При этом он вновь подчеркнул, что предприятие будет разрабатывать гору и этого уже не изменить.

«Поэтому предлагаю создать рабочую группу по этому вопросу. Каждому из вас я отправлю письмо с предложением войти в ее состав. Давайте то время, которое осталось до начала работ, мы посвятим обсуждению того, как демпфировать ситуацию», — сказал «башлык».



Кадровые перестановки

Депутат Госсобрания — Курултая РБ и бывший министр спорта республики Алексей Иванюта сложил с себя депутатские полномочия и отправился «в район». Он уже занял пост врио главы Белорецкого района РБ.



Также на неделе Хабиров отправил в отставку главу Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям Руслана Мирсаяпова. Официально он должен покинуть пост 18 февраля.



Руслан Мирсаяпов должен покинуть пост 18 февраля. Фото ruspekh.ru

В Уфе появилась площадь Тукая

В четверг депутаты горсовета столицы Башкирии решили присвоить площади перед татарским театром «Нур» имя татарского поэта Габдуллы Тукая. Это решение единогласно приняли все 24 присутствовавших на заседании депутата.



Главный архитектор Уфы и зеленые зоны

Руководитель Главного управления архитектуры Уфы Олег Байдин призвал проанализировать зеленые зоны города. Главный архитектор башкирской столицы отметил, что в других милионниках городские насаждения занимают около 5 тысяч гектаров, а в Уфе — 21 тысячу га.



Деньги на «Башкирские дворики»

На программу «Башкирские дворики» власти республики направят в 2020 году 2 млрд рублей. Напомним, что в Татарстане в этом году планируется направить на схожую программу «Наш двор» 17 млрд рублей.



На программу «Башкирские дворики» власти республики направят в 2020 году 2 млрд рублей. Фото bash.news

Дело «КилСтройИнвеста»

В Башкирии выходит на финишную прямую дело компании «КилСтройИнвест», ставшее громким из-за большого количества обманутых дольщиков ЖК «Миловский парк». Троих руководителей обвинили в хищении более 2 млрд рублей. Дело наконец передано в суд.



Ограничение прав СМИ, борьба с коррупцией и генплан

Всемирный курултай башкир (ВКБ) разработает для Госдумы предложения по ограничению прав СМИ на использование национальной атрибутики. Участники организации также выступили за ужесточение наказания за злоупотребление свободой слова.

Тем временем в трех башкирских журналах сменились главные редакторы. Изменения коснулись молодежного журнала «Шонкар», литературного журнала «Агидель» и сатирического журнала «Хэнэк».

Верховный суд Башкирии изъял квартиры у бывшего замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Уфе Вячеслава Набиуллина. Ранее следствие выяснило, что полицейский за 5 лет приобрел две квартиры, автомобили Тоyоtа Land Cruiser и Тоyоtа Rav4, а также построил дом на 275 кв. м.

Руководство Главархитектуры Уфы раскрыло основные параметры проекта генплана города, разработанного до 2040 года. Московские специалисты предложили делать упор на развитие трамваев и решить проблему нехватки мест в детсадах и школах.