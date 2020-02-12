В Уфе закрыли больницу из-за пациентки с подозрением на коронавирус

В Уфе на несколько часов была закрыта больница №21. Причиной стало поступление пациентки с подозрением на коронавирус.

Первым о ситуации сообщило издание ProUfu со ссылкой на читателя, который не смог попасть в больницу. «Сказали, что закрыто, так как туда поступил больной с коронавирусом!» — процитировало издание его сообщение.

В Минздраве РБ подтвердили, что в больницу поступила женщина, недавно поступившая из Китая. По регламенту приемный покой был закрыт на несколько часов для дезинфекции, в то время как пациентку отправили в инфекционную больницу.

«Ночью больницу закрыли для приема новых пациентов. В это время больных отправляли в ближайшие больницы совместно со станцией скорой помощи, а неотложная помощь оказывалась в поликлинике», — передает «Башинформ» слова руководителя пресс-службы Минздрава Башкирии Светланы Кускарбековой.

Напомним, на этой неделе уфимец, прибывший из Китая, пожаловался на врачей инфекционной больницы, которые не стали его принимать из-за боязни коронавируса. Минздрав РБ пообещал проверить эту ситуацию.