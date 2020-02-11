Главный архитектор Уфы выступил за пересмотр зеленых зон в столице Башкирии
Главный архитектор Уфы Олег Байдин призвал провести инвентаризацию зеленых зон столицы Башкирии. По его мнению, это поможет узнать «потенциал застройки» и сформировать «качественный зеленый каркас».
Руководитель Главного управления архитектуры Уфы не говорил о необходимости уменьшить количество рекреационных зон в городе. В то же время он сравнил башкирскую столицу с другими городами-миллионниками. По словам Байдина, в Уфе к городским лесам отнесена территория площадью 21 тыс. га, тогда как в других городах они занимают не более 5 тыс. га, передает «Коммерсант».
Архитектор призвал провести научно-исследовательскую работу для обоснования расположения городских лесов.
«Потенциал зеленых насаждений огромный. Нам есть с чем работать», — добавил руководитель Главархитектуры Уфы.ОбществоВласть Башкортостан
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