Главный архитектор Уфы выступил за пересмотр зеленых зон в столице Башкирии

Главный архитектор Уфы Олег Байдин призвал провести инвентаризацию зеленых зон столицы Башкирии. По его мнению, это поможет узнать «потенциал застройки» и сформировать «качественный зеленый каркас».

Руководитель Главного управления архитектуры Уфы не говорил о необходимости уменьшить количество рекреационных зон в городе. В то же время он сравнил башкирскую столицу с другими городами-миллионниками. По словам Байдина, в Уфе к городским лесам отнесена территория площадью 21 тыс. га, тогда как в других городах они занимают не более 5 тыс. га, передает «Коммерсант».

Архитектор призвал провести научно-исследовательскую работу для обоснования расположения городских лесов.

«Потенциал зеленых насаждений огромный. Нам есть с чем работать», — добавил руководитель Главархитектуры Уфы.