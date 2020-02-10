В Башкирии проверят информацию об отказе врачей принять туриста из Китая

Министерство здравоохранения в Башкирии организовало служебную проверку по поводу информации СМИ, которые сообщили, что в больнице Уфы отказались принимать пришедшего провериться на коронавирусную инфекцию туриста из Пекина.

«Документальных подтверждений нет. Тем не менее для всех медицинских организаций разработан алгоритм действий при работе с пациентами, поступающими с подозрением на коронавирус. Этот алгоритм должен соблюдаться неукоснительно», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

Ранее в Казани один из хостелов запретил заселение китайцев из-за коронавируса. Объявление об отказе в заселении гражданам Китая появилось на двери хостела. «Мы беспокоимся о здоровье наших посетителей, поэтому вход на территорию хостела для вас строго запрещен. Это необходимо для того, чтобы предотвратить появление коронавируса у гостей нашего хостела», — значится в объявлении. Сообщение напечатано на русском и китайском языках. Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов назвал ситуацию недопустимой. Подробнее — в материале «Реального времени».