Бывший министр спорта Башкирии возглавил Белорецкий район

Накануне спикер Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев утвердил досрочное прекращение полномочий депутата Андрея Иванюты, ранее занимавшего пост министра спорта РБ. Сегодня совет Белорецкого района уже назначил экс-министра исполняющим обязанности главы района.

«Думаю, что Андрей Иванюта, назначенный на сессии депутатов врио главы, сможет дать новый импульс развитию района и продолжит начатые преобразования», — приводит «Башинформ» слова руководителя регионального исполкома «Единой России» Рустема Ахмадинурова.

Толкачев же сообщил, что Иванюта избирался в Курултай по единому республиканскому округу, а значит, дополнительных выборов не будет. Его мандат передаст другому кандидату «Единая Россия», сообщает пресс-служба башкирского парламента.

Напомним, накануне глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об отставке руководителя Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям Руслана Мирсаяпова. По слухам, чиновник также переводится в один из районов республики.

