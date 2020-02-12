Новости общества

17:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Хабиров отправил в отставку главу Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям

16:52, 12.02.2020
Хабиров отправил в отставку главу Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям
Фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об отставке главы Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям Руслана Мирсаяпова. Он должен покинуть пост с 18 февраля.

Согласно документу от 10 февраля, чиновник увольняется по собственному желанию.

Корреспонденту «Реального времени» Мирсаяпов сообщил, что сейчас находится в отпуске.

Ранее СМИ сообщали, что основным кандидатом на должность руководителя комитета рассматривается глава АНО Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-группа» Маргарита Болычева.

Напомним, Руслан Мирсаяпов рассказывал в интервью «Реальному времени» о векторе развития отношений Уфы и Казани.



ОбществоВласть Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров