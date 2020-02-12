Хабиров отправил в отставку главу Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об отставке главы Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям Руслана Мирсаяпова. Он должен покинуть пост с 18 февраля.
Согласно документу от 10 февраля, чиновник увольняется по собственному желанию.
Корреспонденту «Реального времени» Мирсаяпов сообщил, что сейчас находится в отпуске.
Ранее СМИ сообщали, что основным кандидатом на должность руководителя комитета рассматривается глава АНО Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-группа» Маргарита Болычева.
Напомним, Руслан Мирсаяпов рассказывал в интервью «Реальному времени» о векторе развития отношений Уфы и Казани.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым