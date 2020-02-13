В Уфе будут судить руководителей стройфирмы за хищение у дольщиков более 2 млрд

Фото: СУ СК РФ по РБ

В Уфе передали в суд уголовное дело по обвинению в хищении более 2 млрд рублей дольщиков ЖК «Миловский парк». Троих руководителей ООО «КилСтройИнвест» Дмитрия Комлева, Павла Рыцева и Ивана Арапова обвиняют в мошенничестве, причинении ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и неуплате налогов.

Как сообщает СУ СК РФ по РБ, в 2013—2017 годы руководство ООО «КилСтройИнвест» получало деньги по договорам долевого участия на строительство жилого комплекса «Миловский парк» в Уфимском районе. Более 1,5 тысячи человек вложили деньги в долевое строительство, однако обязательства по строительству и предоставлению жилья по большей части договоров исполнены не были. Более 1200 дольщикам причинен ущерб на общую сумму более 2 млрд рублей.



Деньги расходовались на цели, не связанные со строительством объектов. Компанией была необоснованно занижена налогооблагаемая база и не был уплачен налог на прибыль на общую сумму свыше 38 млн рублей.

Пока шло расследование уголовного дела, часть дольщиков получили жилье в готовых домах, принимаются дальнейшие меры по возмещению причиненного ущерба. Обвиняемые вину так и не признали.

Ранее обманутые дольщики в Уфе направили официальное письмо в Ватикан Папе Римскому Франциску.

