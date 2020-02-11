Башкирия потратит на программу «Башкирские дворики» 2 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Власти Башкирии направят в 2020 году 2 млрд рублей на программу «Башкирские дворики». За эти деньги планируется благоустроить и отремонтировать 390 дворов.

В них правительство республики обещает установить 2 600 скамеек, 2 000 урн, более 2 тысяч светильников, 573 видеокамеры и 170 контейнерных площадок.

«Жители должны видеть, каким будет их двор. 1 марта все муниципалитеты должны выйти на торговые площадки. То же касается и начала работ, которое запланировано на 1 мая. Если будут задержки, доложите, почему это произошло», — цитирует «Башинформ» слова главы РБ Радия Хабирова на оперативном совещании в правительстве республики.

Руководитель региона высказал пожелание, чтобы при ремонте дворовых территорий как можно шире использовалась продукция республиканских производителей. По его мнению, для многих из них такой подход станет весомой поддержкой.

Напомним, что в Татарстане в этом году планируется направить на схожую программу «Наш двор» 17 млрд рублей. А в ближайшие три года эта сумма составит 50 миллиардов.