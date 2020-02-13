Хабиров по просьбе фронтмена группы ДДТ обсудил разработку Куштау с учеными

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с учеными, чтобы обсудить вопросы, связанные с промышленной разработкой шихана Куштау. Он отметил, что встреча проходит по просьбе лидера рок-группы ДДТ, уроженца Башкирии Юрия Шевчука.

При этом Хабиров сообщил, что, несмотря на встречу, Куштау все равно будет разрабатываться.

«Я сторонник диалога, всегда готов услышать ваше мнение. Поэтому предлагаю создать рабочую группу по этому вопросу. Каждому из вас я отправлю письмо с предложением войти в ее состав. Давайте то время, которое осталось до начала работ, мы посвятим обсуждению того, как демпфировать ситуацию», — цитирует Хабирова пресс-служба главы РБ.



Ранее генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан поделился мнением о конфликте «Башкирской содовой компании» с защитниками шиханов Торатау и Куштау.