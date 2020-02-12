Как в Казани готовятся к визиту Радия Хабирова и дням Башкирии

В мае в Татарстан прибудет представительная делегация из Уфы — Казань посетит глава Башкирии Радий Хабиров с многочисленной свитой. 14—15 мая пройдут Дни Башкортостана в Татарстане в рамках празднования 100-летия ТАССР. Напомним, год назад состоялись Дни Татарстана в Башкортостане, в которые братская республика во всей красе предстала перед Рустамом Миннихановым. О подготовке к ответной встрече — в материале «Реального времени».

«Контакты с Башкортостаном для нас очень важны»

В Татарстане пройдут Дни Республики Башкортостан. Делегация из соседней республики во главе с Радием Хабировым пробудет в Казани 14—15 мая.

Первые лица Татарстана и Башкортостана обсудят совместные проекты, вопросы экономического, научно-образовательного и культурного сотрудничества. Гости из Уфы примут участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 100-летию ТАССР.

Планируется закрепить сотрудничество Иннополиса и Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан, Иннополиса и Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Как сообщила корреспонденту «Реального времени» пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова, подготовка к визиту гостей действительно началась. Но более подробная программа будет известна через месяц — во второй половине марта. Она подтвердила, что будет организован бизнес-форум.

— Мероприятия пройдут по аналогии с теми, которые прошли в рамках Дней Татарстана в Башкортостане, — рассказала Галимова. — Программа будет не менее насыщенной, сомнений в этом нет. И повод значимый — 100-летие республики, и контакты с Башкортостаном для нас очень важны.

Так что спортивные мероприятия, гала-концерт и подписание ряда соглашений будут точно.

В татарской гимназии №84 Уфы побывала делегация татарстанских писателей. Фото ufacity.info

Год назад…

В апреле 2019 года состоялись Дни Татарстана в Башкортостане. В Уфе прошло совместное заседание президиумов Академий наук РТ и РБ. Его участники обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества ученых соседних регионов. Большинство совместных научных проектов, исследований и изысканий сконцентрированы в прикладной сфере. В основном это область нефте- , газодобычи и нефтехимии, сфера переработки нефтепродуктов и полимеров, химическая промышленность. Академии наук Башкортостана и Татарстана подписали новый договор — по сути, продлили старое пятилетнее соглашение, подписанное еще в 2014 году. В него дополнительно вошли пункты по расширению взаимодействия в гуманитарной сфере.

В татарской гимназии №84 Уфы побывала делегация татарстанских писателей — председатель Союза писателей РТ, драматург Данил Салихов, поэты Радиф Гаташ (уроженец Башкирии), Зиннур Мансуров и Гарей Рахим. Затем в Союзе писателей РБ состоялся круглый стол «Литературные мосты между двух республик».

Делегация Госсовета Татарстана во главе с Фаридом Мухаметшиным приходила в гости к своим коллегам — в Курултай Башкортостана. Гостей встретил спикер башкирского парламента Константин Толкачев. Напомним, межрегиональное сотрудничество ведется как на уровне парламентов республик, так и на уровне их отдельных комитетов. В повседневную практику внедряются новые форматы взаимодействия, прежде всего совместные онлайн-заседания для обсуждения актуальных вопросов, требующих быстрого решения.

Кульминацией стало торжественное открытие Дней Республики Татарстан в Башкирии в Государственном концертном зале «Башкортостан». Собравшихся в зале приветствовали Радий Хабиров и президент Татарстана Рустам Минниханов.

На площади перед татарским театром «Нур» открылся памятник поэту Габдулле Тукаю. Фото glavarb.ru

«Мы вместе можем лучше»

Тогда глава Башкирии произнес новый лозунг: «Беҙ бергә яҡшыраҡ булдырабыҙ!» («Мы вместе можем лучше!»). Хабиров сказал, что в Башкортостане все делается для сохранения исторических корней, традиций, языка татарского народа. Минниханов в свою очередь поздравил башкирского коллегу со 100-летием образования республики. Тогда гость из Казани подчеркивал, что в течение последних 30 лет у двух регионов не было встреч на таком уровне.

В рамках торжества было показано видеопоздравление Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева. Первый президент РТ отметил, что башкиры и татары — братья по крови, по религии. В фойе КЦ «Башкортостан» разместилась культурно-образовательная экспозиция, а на сцене блистали мастера искусств двух республик.

На следующий день состоялся товарищеский матч между ветеранами хоккейных команд «Салават Юлаев» и «Ак Барс». Главы регионов провели символическое вбрасывание шайбы «зеленого дерби».

На площади перед татарским театром «Нур» открылся памятник поэту Габдулле Тукаю. Минниханов и Хабиров осмотрели помещения театра и отправились в УГНТУ. Альма-матер многих российских нефтяников и газовиков подписала соглашения с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом, Казанским государственным энергетическим университетом, Альметьевским государственным нефтяным институтом и Университетом Иннополис.

В конгресс-холле «Торатау» прошел деловой форум «Башкортостан — Татарстан». Кроме того, Минниханов встретился с председателем Центрального духовного управления мусульман России, верховным муфтием Талгатом Таджуддином.

В конгресс-холле «Торатау» прошел деловой форум «Башкортостан — Татарстан». Кроме того, Минниханов встретился с председателем Центрального духовного управления мусульман России, верховным муфтием Талгатом Таджуддином. Фото tatarstan.ru

Заключительным этапом стало подписание соглашения между двумя правительствами о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Позже, уже на полях ПМЭФ-2019, они подписали план мероприятий к этому соглашению. К слову, первые плоды регионы уже получили: в сферах науки, образования, транспорта, медицины, культуры и спорта.

Минниханов и Хабиров обсудили перспективы укрепления межрегионального сотрудничества в сфере экономики, образования, культуры. Напоследок Минниханов пригласил Хабирова на Дни Башкортостана в Татарстане в рамках празднования 100-летия ТАССР. Теперь Казань готовит «алаверды» восточному соседу.