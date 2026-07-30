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Правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года

17:17, 30.07.2026

Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке

Правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года
Фото: Динар Фатыхов

Правительство России ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Ограничения будут действовать с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года, сообщили в Кабмине.

— Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, — сказано в сообщении.

Ранее Минэнерго заявило о полном контроле ситуации с топливом.

Вадим Вахрушев

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