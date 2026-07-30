Правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года

Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Ограничения будут действовать с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года, сообщили в Кабмине.

— Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, — сказано в сообщении.

Ранее Минэнерго заявило о полном контроле ситуации с топливом.



Вадим Вахрушев