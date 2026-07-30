Правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года
Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке
Правительство России ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Ограничения будут действовать с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года, сообщили в Кабмине.
— Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, — сказано в сообщении.
Ранее Минэнерго заявило о полном контроле ситуации с топливом.
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