Предприятия СИБУРа в Татарстане увеличили выпуск продукции на 6%, до 2,19 млн тонн

Новый этиленник стал ключевым фактором роста нефтехимического производства

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В первом полугодии 2026 года «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» (входят в СИБУР) увеличили общий объем производства на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе — июне оба предприятия выпустили 2,19 млн тонн продукции, тогда как в первом полугодии 2025 года — 2,07 млн тонн.

«Нижнекамскнефтехим» в первом полугодии 2026 года выпустил 1,59 млн тонн товарной продукции — на +6,4% больше, чем в январе — июне 2025 года. «Казаньоргсинтез» увеличил выпуск до 0,60 млн тонн (+3,8%).

СИБУР продолжает реализацию крупнейшей в республике инвестиционной программы. За 2025 год компания инвестировала в развитие активов в Татарстане 148 млрд рублей, что составляет 46% от общего объема инвестиций в нефте— и нефтегазохимическую отрасль республики за год.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Инвестиционная программа СИБУРа в Татарстане охватывает период до 2028 года. Она предусматривает строительство новых производств на основе продукции запущенного комплекса ЭП-600, развитие научной и технологической инфраструктуры, а также модернизацию действующих мощностей. В общей сложности в рамках инвестиционного цикла вложения в нефтехимические мощности республики составят 600 млрд рублей.

Ход реализации инвестиционной программы уже приносит ощутимые результаты. По итогам 2025 года предприятия СИБУРа в Татарстане продемонстрировали рекордные производственные показатели за всю историю: совокупный выпуск составил 4,1 млн тонн товарной продукции, что на 14% превышает результаты 2024 года. Рост, зафиксированный в первом полугодии 2026 года, подтверждает продолжение этой динамики.

Предприятия демонстрируют позитивную динамику финансовых показателей по кварталам. Ключевым драйвером развития выступил запущенный в 2025 году комплекс ЭП-600 в Нижнекамске. С момента ввода в эксплуатацию он выработал уже более 1,2 млн тонн целевой продукции, обеспечив прирост мощностей по производству этилена и полимеров.

Растет кооперация между предприятиями СИБУРа в Татарстане: потребление этилена на «Казаньоргсинтезе» за первое полугодие 2026 года увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Инвестиции трансформируются в рабочие места. В 2025 году на предприятиях СИБУРа в Татарстане было создано 750 новых мест, а к 2028 году будет создано 3 тысячи высокотехнологичных рабочих мест.

— Стабильность производственных процессов и сохранение высоких темпов выпуска продукции на предприятиях СИБУРа — это залог устойчивого развития республики, — отметил заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. — Мы видим, что компания не только удерживает достигнутые позиции, но и продолжает наращивать объемы. Реализация масштабной инвестиционной программы, включая запуск комплекса ЭП-600 и развитие научного потенциала в Казани, укрепляет технологический потенциал и конкурентоспособность татарстанской продукции на российском и международном рынках.