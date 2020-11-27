Валиев Айрат Расимович

Общая информация

Родился 25 мая 1978 года в Сабинском районе, деревня Куюк.

Образование

2001 г. — окончил ФГОУ ВПО «Казанская государственная сельскохозяйственная академия» факультет механизации сельского хозяйства по специальности «механизация сельского хозяйства».

2005 г. — окончил ФГОУ ВПО «Казанская государственная сельскохозяйственная академия» экономический факультет по специальности «экономика и управление аграрный производством».

Трудовая деятельность

2001-2004 гг. — инженер Казанской государственной сельскохозяйственной академии.

2004-2006 гг. — старший преподаватель кафедры энергоресурсосбережения Казанской государственной сельскохозяйственной академии.

2006-2008 гг. — доцент кафедры организации и технологии обслуживания машин Казанского государственного аграрного университета.

2007-2008 гг. — руководитель центра корпоративно-кластерного обучения Казанского государственного аграрного университета.

С 2008 г. — проректор по научной и международной деятельности Казанского государственного аграрного университета.

2011-2016 гг. — заведующий кафедрой эксплуатации машин и оборудования Казанского государственного аграрного университета.

Июля-ноября 2018 г. — врио ректора Казанского государственного аграрного университета.

С 14 ноября 2018 г. — ректор ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет».

Награды и звания

Награжден почетной грамотой министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ (2007 г.), благодарностью министерства сельского хозяйства РФ (2011, 2012 гг.), почетной грамотой министерства сельского хозяйства РФ (2014 г.).

Почетный работник агропромышленного комплекса России (2015 г.).

Профессор, доктор технических наук.

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