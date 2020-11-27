ФГБОУ ВО Казанский Государственный Аграрный Университет
Общая информация
ФГБОУ ВО «Казанский Государственный Аграрный Университет» — высшее учебное заведение в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Казанский ГАУ основан 22 мая 1922 года.
Руководитель — Валиев Айрат Расимович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул Карла Маркса, 65
- Телефон: (843) 236-66-71
- Email: info@kazgau.ru
- Сайт: http://kazgau.ru/
Дата последнего обновления: 27.11.2020