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ФГБОУ ВО Казанский Государственный Аграрный Университет

Образование и наука

Общая информация

ФГБОУ ВО «Казанский Государственный Аграрный Университет» — высшее учебное заведение в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Казанский ГАУ основан 22 мая 1922 года.

Руководитель — Валиев Айрат Расимович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул Карла Маркса, 65
  • Телефон: (843) 236-66-71
  • Email: info@kazgau.ru
  • Сайт: http://kazgau.ru/

Дата последнего обновления: 27.11.2020

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