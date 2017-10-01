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Ассоциация фермеров и крестьянских подворий

Общественные организации

Общая информация

Ассоциация фермеров Татарстана была создана в 1991 году.

Основной целью является координация предпринимательской деятельности, представление и защита правовых и имущественных интересов фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Республике Татарстан, а также:

  • устойчивое развитие сельских территорий;
  • повышение занятости и уровня жизни сельского населения;
  • улучшение экономических условий функционирования сельского хозяйства;
  • повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов на основе модернизации сельскохозяйственного производства с использованием передовых и перспективных технологий;
  • обеспечение ускоренного развития инфраструктуры малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе РТ.
Руководитель - Байтемиров Камияр Мижагитович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 16
  • Телефон: (843) 292-21-20
  • Email: tatfermer@gmail.com
  • Сайт: www.tatfermer.far.ru

Дата последнего обновления: 01.10.2017

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