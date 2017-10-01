Ассоциация фермеров и крестьянских подворий
Общая информация
Ассоциация фермеров Татарстана была создана в 1991 году.
Основной целью является координация предпринимательской деятельности, представление и защита правовых и имущественных интересов фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Республике Татарстан, а также:
- устойчивое развитие сельских территорий;
- повышение занятости и уровня жизни сельского населения;
- улучшение экономических условий функционирования сельского хозяйства;
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов на основе модернизации сельскохозяйственного производства с использованием передовых и перспективных технологий;
- обеспечение ускоренного развития инфраструктуры малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе РТ.
Руководитель - Байтемиров Камияр Мижагитович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 16
- Телефон: (843) 292-21-20
- Email: tatfermer@gmail.com
- Сайт: www.tatfermer.far.ru
Дата последнего обновления: 01.10.2017