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Минэнерго заявило о полном контроле над ситуацией с топливом

14:28, 29.07.2026

Для координации работы штаб под руководством вице-премьера Александра Новака собирается дважды в неделю

Минэнерго заявило о полном контроле над ситуацией с топливом
Фото: Динар Фатыхов

Первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что ситуация с обеспечением регионов топливом находится под полным контролем.

— Ситуация сейчас находится под полным контролем. То есть мы четко понимаем, в каких местах, в каких регионах возникают сложности, и оперативно решаем, — передают его слова «Вести».

Он добавил, что для координации работы штаб под руководством вице-премьера Александра Новака собирается дважды в неделю. Министр энергетики Сергей Цивилев, по словам Сорокина, участвует в решении вопросов практически ежедневно.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года как для производителей, так и для непроизводителей.

Вадим Вахрушев

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