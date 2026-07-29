Минэнерго заявило о полном контроле над ситуацией с топливом

Для координации работы штаб под руководством вице-премьера Александра Новака собирается дважды в неделю

Фото: Динар Фатыхов

Первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что ситуация с обеспечением регионов топливом находится под полным контролем.

— Ситуация сейчас находится под полным контролем. То есть мы четко понимаем, в каких местах, в каких регионах возникают сложности, и оперативно решаем, — передают его слова «Вести».



Он добавил, что для координации работы штаб под руководством вице-премьера Александра Новака собирается дважды в неделю. Министр энергетики Сергей Цивилев, по словам Сорокина, участвует в решении вопросов практически ежедневно.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года как для производителей, так и для непроизводителей.

Вадим Вахрушев