Хадеев Тахир Галимзянович
Общая информация
Родился 15 ноября 1951 года в с. Ципья Балтасинского района.
Образование:
Казанский государственный сельскохозяйственный институт.
Трудовая деятельность:
В 1969 — 1978 гг. — столяр на Ципьинской фабрике плетеных изделий.
В 1978 — 1986 гг. — главный агроном колхоза «Путь к коммунизму».
В 1981 — 1986 гг. — председатель колхоза «Путь к коммунизму».
В 1986 — 1988 гг. — второй секретарь Заинского горкома КПСС по сельскому хозяйству.
В 1988 — 1992 гг. — председатель колхоза «Искра».
В 1992 — 2004 гг. — заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по земледелию.
В 2004 — 2013 г. — директор ГНУ «Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» РАСХН.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ.
С ноября 2014 г. возглавляет комиссию по контролю за реализацией государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013 – 2020 годы».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
- Телефон: (843) 267-64-71
- Email: ecolog@gossov.tatarstan.ru
- Сайт: http://www.gossov.tatarstan.ru/komitet/show/7
Дата последнего обновления: 04.05.2018