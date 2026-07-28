В Казани вырос спрос на автозапчасти — на 7,5% за квартал

Наиболее заметно увеличился интерес к тормозной системе, стеклам и подвеске

Фото: Максим Платонов

По сравнению с первым кварталом интерес пользователей к автокомпонентам в Казани вырос на 7,5%. Наиболее заметно увеличился спрос на тормозную систему, стекла и подвеску.

— Наибольший рост продаж во II квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали запчасти бренда Genuine Parts — их стали покупать чаще на 62,8%. Далее следуют запчасти AGC Automotive (+60%) и VAG (+24,7%). Замыкают пятерку компоненты для Mercedes-Benz и Mitsubishi с ростом продаж на 22,1% и 13,5% соответственно, — сказано в исследовании «Авито».



По объему продаж лидируют проверенные бренды. Hyundai и Kia заняли первое место — 6,3% от общего объема. На втором месте SAT с долей 4,1%, на третьем — VAG (3,8%, рост 24,7%). Четвертую позицию занял Genuine Parts (3,4%, рост 62,8%), пятую — Ford (2,6%, рост 12,7%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рост интереса к запчастям сопровождается динамикой на вторичном рынке. По данным «Авито Авто», в Татарстане во II квартале спрос на автомобили с пробегом вырос на 21,8% год к году. Ранее сроки ремонта по каско в Татарстане могли достигать года из-за дефицита запчастей и роста цен.

Вадим Вахрушев