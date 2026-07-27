Объем промпроизводства в Татарстане выросла на 6,2% с начала 2026 года

В республике сильнее всего выросло производство компьютеров

Фото: Динар Фатыхов

В январе — июне 2026 года индекс промышленного производства (сокр. ИПП) в Татарстане вырос на 6,2% в сравнении с первым полугодием 2025-го. Такие данные следуют из статистики Татарстанстата.

В республике сильнее всего выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+9,7%), прочих готовых изделий (+8,6%), обработка древисины (+6,4%), производство одежды (+4,6%), напитков (+2,1%) и бумаги (+0,2%). Снизились тем временем объемы в производстве кожи и изделий из нее (-24,5%), резинотехнических и пластмассовых изделий (-22,3%), лекарств (-14,6%), в сфере ремонта оборудования (-11,9%), производстве строительных материалов (-10,8%) и металлургии (-10,7%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отметим, что в июне промышленность республики выросла на 5,2% относительно июня 2025-го. Наибольший месячный рост наблюдался в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, которое увеличилось на 65,2%. Также заметно выросло производство текстильных изделий (+59,7%), кожи и изделий из нее (+45,1%), одежды (+32,3%), мебели (+21,8%) и автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+20,5%).

В то же время ряд отраслей завершил июнь с падением объемов производства. Наиболее значительное снижение было зафиксировано в производстве лекарственных средств (-53,8%), ремонте машин и оборудования (-28,4%), выпуске электрического оборудования (-16,8%), химической продукции (-15%) и кокса с нефтепродуктами (-13,2%).

Подробнее о том, на что влияет ИПП, с чем связан его рост и почему обычные граждане могут не почувствовать роста экономики, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров