Равилов Рустам Хаметович

Общая информация

Ректор ФГБОУ ВО Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана

Образование:

Окончил Казанский ветеринарный институт им. Н.Э. Баумана по специальности «ветеринария» (1985 г.)

Трудовая деятельность:

1985- 1987 гг. — служба в Советской Армии.

1987 — 1990 гг. — аспирантура при кафедре эпизоотологии КВИ.

1990 — 1999 гг. — ассистент, затем ст. преподаватель кафедры эпизоотологии КГАВМ.

1996 — 1999 гг. — докторант лаборатории биохимии Всероссийского научного исследовательского ветеринарного института.

2000 — 2005 гг. — заведующий кафедрой патологии мелких животных КГАВМ.

2002 — 2004 гг. — декан факультета стандартизации и сертификации КГАВМ.

2005 — 2015 гг. — заведующий кафедрой эпизоотологии КГАВМ.

В 2015 г. — профессор кафедры эпизоотологии, паразитологии и радиобиологии.

С 2015 г. — ректор ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ.

Руководитель гильдии практикующих ветеринарных врачей РТ.

Награжден госпремией РТ в области науки и техники (1995 г.), почетней грамотей министерства сельского хозяйства РФ (2004 г.), медалью «За заслуги в области ветеринарии» (2010 г.).

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