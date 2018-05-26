Равилов Рустам Хаметович
Общая информация
Ректор ФГБОУ ВО Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана
Образование:
Окончил Казанский ветеринарный институт им. Н.Э. Баумана по специальности «ветеринария» (1985 г.)
Трудовая деятельность:
1985- 1987 гг. — служба в Советской Армии.
1987 — 1990 гг. — аспирантура при кафедре эпизоотологии КВИ.
1990 — 1999 гг. — ассистент, затем ст. преподаватель кафедры эпизоотологии КГАВМ.
1996 — 1999 гг. — докторант лаборатории биохимии Всероссийского научного исследовательского ветеринарного института.
2000 — 2005 гг. — заведующий кафедрой патологии мелких животных КГАВМ.
2002 — 2004 гг. — декан факультета стандартизации и сертификации КГАВМ.
2005 — 2015 гг. — заведующий кафедрой эпизоотологии КГАВМ.
В 2015 г. — профессор кафедры эпизоотологии, паразитологии и радиобиологии.
С 2015 г. — ректор ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ.
Руководитель гильдии практикующих ветеринарных врачей РТ.
Награжден госпремией РТ в области науки и техники (1995 г.), почетней грамотей министерства сельского хозяйства РФ (2004 г.), медалью «За заслуги в области ветеринарии» (2010 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420074, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 35
- Телефон: +7(843) 273-96-17
- Email: rustam.ravilov@mail.ru
Дата последнего обновления: 26.05.2018