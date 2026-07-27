Алиханов заявил, что Россия наращивает производство ракет для ПВО
На одном из объектов за месяц было сбито почти шесть десятков беспилотников с помощью лазерного комплекса
В 2026 и 2027 годах производство зенитных управляемых ракет (ЗУР) для систем противовоздушной обороны продолжит увеличиваться, за счет чего планируется эффективно бороться с беспилотниками. Об этом сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов (в интервью «Комсомольской правде»).
Алиханов отметил, что министерство активно занимается развитием ПВО.
— Производство сложных изделий, таких как зенитные управляемые ракеты, в нынешнем году увеличивается значительно по сравнению с прошлым. Ожидаем такой же динамики и в следующем году, — сказал он.
Тем не менее Алиханов подчеркнул, что простого увеличения производства ЗУР для решения задач противовоздушной обороны недостаточно: «Необходимо учитывать экономику войны. Средства защиты должны быть сопоставимы по стоимости или дешевле, чем средства атаки, будь то беспилотники или ракеты».
Глава ведомства также сообщил о существующей линейке лазерных комплексов для борьбы с БПЛА.
— На одном из объектов за месяц было сбито почти шесть десятков беспилотников с помощью лазерного комплекса. Это позволяет сэкономить сотни миллионов рублей на покупке зенитных ракет, — отметил он.
Алиханов добавил, что хотя полностью отказываться от зенитных ракет нельзя, развитие лазерных технологий крайне важно.
По его словам, основным направлением работы остается радиолокационная осведомленность.
— Мы разрабатываем решения по интеграции сенсоров, включая аудио и видео, в единую систему, и наши коллеги из Минобороны уже работают в этом направлении, — сообщил министр.
Он также отметил, что ведется работа над дронами-перехватчиками и в России существуют команды с высокими компетенциями в области распознавания, перехвата и «машинного зрения». Алиханов подчеркнул необходимость поддержки этих команд как в финансовом, так и в административном плане, для их дальнейших разработок.
Ранее сообщалось, что в России уже существуют полки беспилотных систем.
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