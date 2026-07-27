Алиханов заявил, что Россия наращивает производство ракет для ПВО

На одном из объектов за месяц было сбито почти шесть десятков беспилотников с помощью лазерного комплекса

Фото: Динар Фатыхов

В 2026 и 2027 годах производство зенитных управляемых ракет (ЗУР) для систем противовоздушной обороны продолжит увеличиваться, за счет чего планируется эффективно бороться с беспилотниками. Об этом сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов (в интервью «Комсомольской правде»).

Алиханов отметил, что министерство активно занимается развитием ПВО.

— Производство сложных изделий, таких как зенитные управляемые ракеты, в нынешнем году увеличивается значительно по сравнению с прошлым. Ожидаем такой же динамики и в следующем году, — сказал он.

Тем не менее Алиханов подчеркнул, что простого увеличения производства ЗУР для решения задач противовоздушной обороны недостаточно: «Необходимо учитывать экономику войны. Средства защиты должны быть сопоставимы по стоимости или дешевле, чем средства атаки, будь то беспилотники или ракеты».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Глава ведомства также сообщил о существующей линейке лазерных комплексов для борьбы с БПЛА.

— На одном из объектов за месяц было сбито почти шесть десятков беспилотников с помощью лазерного комплекса. Это позволяет сэкономить сотни миллионов рублей на покупке зенитных ракет, — отметил он.

Алиханов добавил, что хотя полностью отказываться от зенитных ракет нельзя, развитие лазерных технологий крайне важно.

По его словам, основным направлением работы остается радиолокационная осведомленность.

— Мы разрабатываем решения по интеграции сенсоров, включая аудио и видео, в единую систему, и наши коллеги из Минобороны уже работают в этом направлении, — сообщил министр.

Он также отметил, что ведется работа над дронами-перехватчиками и в России существуют команды с высокими компетенциями в области распознавания, перехвата и «машинного зрения». Алиханов подчеркнул необходимость поддержки этих команд как в финансовом, так и в административном плане, для их дальнейших разработок.

Ранее сообщалось, что в России уже существуют полки беспилотных систем.



Никита Егоров