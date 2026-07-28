В Татарстане на модернизацию сельскохозяйственного производства выделят более 3 млрд рублей
Средства планируют направить на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей, а также профильных научных и образовательных организаций
В Татарстане на модернизацию сельскохозяйственного производства выделят более 3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.
Средства планируют направить на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей, а также профильных научных и образовательных организаций. Кроме того, выплаты могут быть использованы для помощи в приобретении новой техники организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям.
Напомним, сбор зерна в России идет с отставанием от графика. Наиболее серьезная задержка наблюдается в центральной части России, где из-за обильных осадков аграрии не могут полноценно выйти в поля. При этом южные регионы, по оценке Минсельхоза, могут показать хорошие результаты благодаря достаточному количеству влаги.
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