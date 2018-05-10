Байтемиров Камияр Мижагитович

Общая информация

Родился 27 ноября 1953 года в с. Золотой Родник Асекеевского района Оренбургской области.

Образование:

1986 год — Кинельский сельскохозяйственный институт (специальность «агроном»)

Академия менеджмента и агробизнеса ( специальность «менеджер»)

Трудовая деятельность:



В 1971 — 1972 гг. — слесарь на заводе «Радиатор».

В 1974 — 1979 гг. — механик, бригадир колхоза «Урал» Асекеевского района.

В 1979 — 1986 гг. — заместитель директора по учебно-производственной части Бугурусланского СПТУ.

В 1986 — 1992 гг. — агроном, главный агроном совхоза «Бугульминский».

В 1992 — 1999 гг. — фермер.

С апреля 1999 г. — председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана (АФТ и КП).

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