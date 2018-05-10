Байтемиров Камияр Мижагитович
Общая информация
Родился 27 ноября 1953 года в с. Золотой Родник Асекеевского района Оренбургской области.
Образование:
1986 год — Кинельский сельскохозяйственный институт (специальность «агроном»)
Академия менеджмента и агробизнеса ( специальность «менеджер»)
Трудовая деятельность:
В 1971 — 1972 гг. — слесарь на заводе «Радиатор».
В 1974 — 1979 гг. — механик, бригадир колхоза «Урал» Асекеевского района.
В 1979 — 1986 гг. — заместитель директора по учебно-производственной части Бугурусланского СПТУ.
В 1986 — 1992 гг. — агроном, главный агроном совхоза «Бугульминский».
В 1992 — 1999 гг. — фермер.
С апреля 1999 г. — председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана (АФТ и КП).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 16
- Телефон: (843) 292-21-20
- Email: tatfermer@gmail.com
- Сайт: www.tatfermer.far.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018