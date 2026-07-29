Татарстан вошел в тройку лидеров по инновационному развитию регионов
Республика уступила только Москве
Татарстан вошел в тройку лидеров рейтинга инновационного развития субъектов РФ, составленного Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
— Москва в девятый раз возглавила Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Как и годом ранее, в первую пятерку по значению Российского регионального инновационного индекса (РРИИ), помимо Москвы, вошли Республика Татарстан, Томская, Нижегородская области и Санкт-Петербург, — передает РИА «Новости» информацию из рейтинга.
Ранее в Татарстане на модернизацию сельскохозяйственного производства выделили более 3 млрд рублей.
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