Татарстан вошел в тройку лидеров по инновационному развитию регионов

Республика уступила только Москве

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Татарстан вошел в тройку лидеров рейтинга инновационного развития субъектов РФ, составленного Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

— Москва в девятый раз возглавила Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Как и годом ранее, в первую пятерку по значению Российского регионального инновационного индекса (РРИИ), помимо Москвы, вошли Республика Татарстан, Томская, Нижегородская области и Санкт-Петербург, — передает РИА «Новости» информацию из рейтинга.

Ранее в Татарстане на модернизацию сельскохозяйственного производства выделили более 3 млрд рублей.





Вадим Вахрушев