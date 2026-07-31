План по несырьевому экспорту перевыполнен на 7%
Показатель составил 163,7 млрд долларов
Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров из России в 2025 году превысил плановые показатели на 7% и составил $163,7 млрд, сообщил директор департамента Минпромторга Андрей Миронов.
— Все без исключения показатели национального проекта «Международная кооперация и экспорт» перевыполнены по сравнению с их плановыми значениями, — передает его слова ТАСС.
Он добавил, что тренд к росту сохраняется: за пять месяцев 2026 года экспорт уже превысил уровень аналогичного периода прошлого года.
Регионы Приволжского федерального округа, показавшие наибольший прирост в 2026 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — Пермский край, Саратовская и Самарская области, Мордовия.
Ранее экспорт подсолнечного масла в августе прогнозировался с падением на 40%.
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